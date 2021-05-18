Российскую фигуристку пристыдили в Instagram за "запрещенные" фото

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцатилетняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова разместила в Instagram новые снимки и вызвала спор среди юзеров.

Знаменитая спортсменка проводит время на отдыхе, не прекращая делиться с фолловерами снимками у бассейна и из моря. В очередной раз Елизавета Нугуманова опубликовала свежий кадр в купальнике, однако нарвалась на критику людей.

Девушка предстала в соблазнительной позе, которую посчитали "запрещенной". Разумеется, на это спортсменке указали в комментариях, а также призвали ее быть чуть скромнее. Впрочем, это не помешало посту быстро собрать тысячи лайков и множество восторженных комментариев. -0-