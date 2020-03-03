Россию на "Евровидении-2020" будет представлять группа Little Big

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петербургская рейв-группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020", сообщает BBC со ссылкой на Первый канал.

Конкурс пройдет в Нидерландах, его финал назначен на 16 мая. Группа, стиль которой Первый канал описывает как смесь "коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", поедет на него впервые.

"Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы", - заявил Первому каналу основатель группы Илья Прусикин. "Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой", - продолжил он.

Петербургская рейв-группа Little Big основана в 2013 году. В ее состав входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. На данный момент музыканты записали четыре альбома. Главный хит группы - композиция "Skibidi", которая набрала на YouTube 362 млн просмотров. Танец из клипа на эту композицию стал хитом.-0-