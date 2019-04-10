Роза Сябитова удивила сеть стройной талией

10 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Роза Сябитова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. На нем 57-летняя телесваха позирует в платье с цветочным принтом. Известная телеведущая выглядит на снимке очень стройной и молодой.

Пользователи социальной сети разделились на два лагеря. Фанаты щедро одаривали Сябитову комлиментами, другие же пользователи посчитали, что Роза злоупотребляет фотошопом для приукрашивания снимков.-0-

Фото из Instagram-аккаунта