Рождественские подарки в Таиланде развезли на слонах

В Таиланде слоны помогают Санта-Клаусам развозить рождественские подарки, сообщает МИР 24.
Пять празднично украшенных слонов привезли детям воздушные шары, мишуру, мягкие игрушки и сладости. Кроме раздачи подарков, необычные Санта-Клаусы устраивают шоу, в котором они танцуют и исполняют различные трюки.
Рождество не является официальным праздником в стране, но многие тайцы придерживаются этой традиции.-0-
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