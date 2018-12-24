Рождественские подарки в Таиланде развезли на слонах

В Таиланде слоны помогают Санта-Клаусам развозить рождественские подарки, сообщает МИР 24.

Пять празднично украшенных слонов привезли детям воздушные шары, мишуру, мягкие игрушки и сладости. Кроме раздачи подарков, необычные Санта-Клаусы устраивают шоу, в котором они танцуют и исполняют различные трюки.

Рождество не является официальным праздником в стране, но многие тайцы придерживаются этой традиции.-0-