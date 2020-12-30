Рождественское чудо: мужчина сорвал джек-пот в $15 миллионов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромное везение или новогоднее чудо помогло мужчине из США сорвать в Лас-Вегасе рекордный приз. Об этом сообщает FOX13News.

Американец, представившийся Кевином, решил испытать удачу в сочельник. Он потратил $40, чтобы сыграть на игровом автомате. В канун Рождества ему повезло, и парень разбогател на $15,5 миллиона.

В казино отметили, что выигрыш Кевина стал самым крупным в Лас-Вегасе за последние восемь лет. Сам счастливчик рассказал, что намерен потратить крупную сумму на свой бизнес и добрые дела. -0-