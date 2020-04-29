Розовые фламинго пришли в индийский город Мумбаи

29 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В крупный индийский город Мумбаи вернулось 1,5 тыс. розовых фламинго. Об это сообщает издание The Print.

"Эти птицы предпочитают селиться в болотистых местах, где раньше всегда велись масштабные строительные работы. В период карантина все работы были приостановлены, что создало идеальные условия для ночлега фламинго", - говорится в сообщении.

Отмечается прирост популяции птиц и в других городах Индии. По сравнению с прошлым годом миграция фламинго увеличилась на 25 процентов.-0-