"Розовый фламинго!": Лолита пришла к Урганту в очень экстравагантном наряде

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Лолита недавно посетила передачу Ивана Урганта, а после поделилась в Instagram своим нарядом.

Для похода на ТВ певица выбрала очень интересный стиль, который привлекает внимание. Лолита решила поразить всех, поэтому примерила короткое платье-пиджак с перьями. Дополнила образ звезда стильными босоножками, где тоже нашлось место пуху и перьям.

Образ впечатлил многих, однако больше всего сошли с ума фолловеры Лолиты. В комментариях они начали писать массу комплиментов в адрес певицы: "Вот это меха!", "Невероятно красивая!!", "Прямо розовый фламинго!". За несколько часов пост собрал сотни тысяч лайков. -0-