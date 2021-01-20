Рудковская показала теплые фото с трехмесячным сыном – комплименты отхватил и верный друг Панчо

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская умилила подписчиков в Инстаграм свежими снимками со своим сыном Арсением.

"Арсюша и его верный друг Панчо", - подписала фотографии знаменитость. Маленький Арсений вызвал волну восхищения в комментариях. Фолловеры отметили, что малыш быстро подрос и пожелали ему здоровья.

Не обошли стороной подписчики и питомца Рудковской. Пушистому Панчо также досталось множество комплиментов. "Хорошо когда в доме есть животные - с ними дети растут добрее", "Панчо классный", "Какие лапочки и малыш, и Панчо", "Такой красивый пёс, как лисенок", - написали комментаторы.-0-