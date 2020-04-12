Рукописный текст хита The Beatles ушел с молотка за $910 тыс.

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текст песни легендарных The Beatles "Hey Jude", написанный рукой сэра Пола Маккартни, продали неизвестному покупателю на аукционе Julien's Auctions за $910 тыс., сообщает BBC .

Изначально лот был выставлен за $140-180 тыс.

Песня "Hey Jude" написана Полом Маккартни в 1968 году для Джулиана Леннона, который был очень расстроен разводом родителей: Джона Леннона и его первой супруги Синтии. Композиция была выдвинута на музыкальную премию "Грэмми" в 1989 году в номинациях "Запись года" и "Песня года".

Лист с текстом был одним из 250 лотов, выставленных на торги по случаю 50-й годовщины распада The Beatles.-0-