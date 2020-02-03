"Russian Horror Story": Би-2 выпустили клип в стиле фильмов ужасов - видео

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Би-2" представила широкой публике свой новый клип на композицию "Пекло".

Видео было размещена на YouTube и выполнен в стиле фильмов ужасов. Кто-то из преданных поклонников даже предположил, что режиссер клипа Макс Шишкин вдохновился сериалом "Американская история ужасов" и уже придумал название: Russian Horror Story.

Немного инфернальности создает неповторимую атмосферу, а в сочетании с музыкой и мощным тестом - клип может впечатлить даже самого искушенного слушателя. Впрочем, для слабонервных видео может показаться чересчур.

За пару часов "Пекло" от "Би-2" посмотрели более 50 тысяч раз и цифры продолжают расти. -0-