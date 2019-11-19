Русская девушка Джонни Деппа сбежала от актера на родину

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская танцовщица Полина Глен бросила знаменитого актера Джонни Деппа и сбежала от него в Санкт-Петербург. Об этом рассказали друзья 24-летней девушки изданию Daily Mail .

Известно, что русская красавица Полина Глен оставила дом Джонни Деппа и уехала обратно в Россию. Актер предложил девушке пожениться после того, как она несколько месяцев прожила вместе с ним. Однако Глен не смогла выдержать всей шумихи и пристального внимания, которым сейчас окружен Джонни Депп из-за конфликта Эмбер Херд.

В свою очередь, друзья рассказали, что 24-летняя девушка была с Деппом не из-за его славы. Это было видно, ведь Полина Глен старалась поменьше появляться на публике и продолжала работать хореографом в Голливуде. -0-