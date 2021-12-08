"Русский стиль": Эмили Ратаковски появилась перед камерой в необычном зимнем образе

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram новый пост, который впечатлил многих поклонников.

Звезда решила примерить на себя необычный и странный зимний образ. Для этого Эмили Ратаковски примерила бархатный минималистичный наряд красного цвета, но основной изюминкой фотосессии стала огромная меховая шапка-ушанка.

Эмили Ратаковски. Фото из Instagram

Необычный зимний образ звезды привлек внимание юзеров, которые были впечатлены увиденным. В комментариях они восхитились красотой и стилем Эмили Ратаковски: "Потрясающе", "Русский стиль", "Великолепная". Кроме этого, за короткое время снимки собрали почти полмиллиона лайков.-0-