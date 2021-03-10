Русское GTA: семь машин ДПС со стрельбой пытались остановить лихача в России (Видео)

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 10 марта под окнами жителей Екатеринбурга развернулся настоящий эпизод из популярной компьютерной игры. Кадры очевидцы публикуют в соцсетях.

Согласно данным УМВД по Екатеринбургу, вечером в городе на глаза одному экипажу ДПС попал лихач на ВАЗ. Он с большим превышением скорости двигался по улицам города, создавая аварийную обстановку. Было решено остановить нарушителя, однако тот не собирался так просто сдаваться.

За непродолжительное время машину лихача преследовало уже семь экипажей ДПС. Причем, полицейские применили табельное оружие. В конечном итоге, лихача удалось остановить. За рулем оказался 19-летний парень. Он устроил настоящее русское GTA, ведь теперь его будут судить за проезд на красный свет, невыполнение требований об остановке автомобиля, вождение без прав, а также несоблюдение требований о страховании транспортного средства. -0-