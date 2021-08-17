Рыба упала с ясного неба и повредила авто в США – интригующее видео!

Мужчина по имени Карлос припарковал свой автомобиль рядом с домом, но через некоторое время услышал странный звук. Он вышел проверить и обнаружил у себя на лужайке рыбу. Водный обитатель упал с ясного неба и повредил машину мужчины – погнул спойлер.











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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в американском штате Вирджиния произошел казусный случай, который привлек внимание пользователей. Интригующе видео разместили на YouTube.Сначала Карлос не поверил в случившееся, но после проверил записи с камер видеонаблюдения, которые и сделали интригующие кадры. Многие предположили, что рыбу бросила хищная птица. С другой стороны, владелец намерен обратиться в страховую. Благо, у него есть видео, чтобы доказать эту невероятную историю. -0-