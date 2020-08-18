Рыба упала с неба на машину и устроила ДТП в США

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень необычное происшествия стало причиной ДТП на трассе в американском штате Теннесси. Об этом сообщает портал Motor.

Отмечается, что местный автолюбитель мирно двигался по шоссе, когда на его машину неожиданно рухнул внушительных размеров окунь. Мужчина от удивления на мгновение потерял управление, но этого хватило, чтобы столкнуться с впереди едущей машиной. От удара рыба застряла между фарой и бампером. К счастью, никто не пострадал.

Фото Motor

Местные работники природоохранного агентства считают, что окунь мог вырваться из когтей птицы, которая в этот момент пролетала над оживленной трассой.-0-