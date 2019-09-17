Рыбак из Норвегии выловил "инопланетную" рыбу и съел ее

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятнадцатилетний парень из Норвегии Оскар Ландал отправился на рыбалку со своими друзьями, рассчитывая вытащить из воды синего палтуса, однако его улов поразил всех, сообщает Fox29 .

Парни на лодке отплыли к месту рыбалки неподалеку от острова Аннейа. Молодой рыбак забросил удочку на глубину 800 метров и вытащил "инопланетную" рыбу с огромными глазами.

Молодой человек ловил на макрель и не подозревал, что на крючок попадется такое необычное существо. После того как Оскар Ландал поднял рыбу на поверхность, она умерла из-за резкого перепада давления. Впрочем, это не остановило рыбака и его друзей. По прибытию на берег они съели необычный улов.

Молодой человек поделился снимками с "инопланетной" рыбой в социальных сетях. Он рассказал пользователям: хоть рыба и выглядит не аппетитно, на вкус она оказалась весьма приятной. В свою очередь, кто-то в комментариях к фото просветил юзеров сети. Оказывается, Оскар Ландар вытащил рыбу-химеру, которая является дальним родственником акулы и никак не угрожает человеку. -0-