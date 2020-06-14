Рыбак поборолся с голодной акулой за улов, но проиграл - видео

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина отправился на рыбалку в воды неподалеку от берега Шотландии. На интересную историю обратило издание The Mirror.

Стюарт Ричи намеревался порыбачить в заливе на каяке, однако все его планы рухнули. Местный житель забросил удочку и стал терпеливо ждать. На его наживку клюнула морская собака, однако на этот улов у голодной акулы были свои планы.

Рыболов подтащил крючок к поверхности воды, и в этот момент на него кинулась хищная акула. Мужчина попытался достать добычу из воды, однако акула крепко в нее вцепилась. В какой-то момент обитатель моря стал утягивать морскую собаку на глубину. Стюарт изо всех сил пытался побороть акулу, однако та последний раз ударила хвостом по воде, обрызгав мужчину, а затем порвала леску и отправилась с добычей по своим делам.

Впрочем, поражение не очень расстроило рыболова. До этого инцидента он уже успел поймать несколько рыбин, чего вполне хватит.-0-