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25 июля 2020, 04:30

Рыбак поймал аномально большую кумжу - фото

Фото Classpic
Фото Classpic

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Северной Ирландии отправился на ночную рыбалку и поймал уникального обитателя озера, об этом пишет Fox News.

Во время рыбалки Барри Макгуиген поднял на поверхность рыбу, которая достигала в длину 1,04 метра, а весила почти 5 килограмм. Оказалось, что на крючок попалась аномально большая кумжа, которую встретить в дикой природе практически невозможно.

Уникальности этой особи добавляет и то, что рыба, пойманная ирландцем, обычно достигает в длину 35 сантиметров, если обитает в пресноводной реке. По словам мужчины, кумжу такого размера не вытаскивали из маленькой реки более 30 лет.

Фото FoxNews
Фото FoxNews

Кумжа - рыба семейства лососевых, также называемая лососевой форелью или лососем-тайменем. Они могут вырастать до 140 сантиметров, но только при условии, что живут в огромном водоеме. -0-

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