Рыбак поймал редчайшую акулу полностью белого окраса - фото

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из английского города Уотерлувилл в Великобритании отправился на рыбалку и поймал невероятно редкую рыбу. Об этом сообщает Daily Mail.

Пятидесятилетний Джейсон Джиллеспи вышел в открытые воды и принялся наслаждаться рыбалкой с друзьями. В самый разгар ловли ему на крючок попалась рыба, но когда он вытащил ее, то все были сильно удивлены.

Мужчине удалось поймать редчайшую акулу белого окраса. Рыбак затащил улов в лодку, взял ее на руки и сделал несколько снимков. После этого он сразу отпустил обитателя океана обратно в воду. Как позже признался сам Джейсон: "Я рыбачу уже 30 лет, но подобное вижу впервые".

Фото DailyMail

Выяснилось, что рыба страдает лейкизмом, который проявляется частичной потерей естественного окраса кожи, из-за чего рыба может приобретать полностью белый оттенок. -0-