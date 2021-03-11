Рыбак удочкой отбился от акулы в Австралии (Видео)

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть жителю Австралии, когда тот отправился на рыбалку. Внимание на видео обратило издание DailyMail.

Семейная пара Кейн и Джош Хатчинс отправились к водам океана, чтобы поймать альбулу. Все шло хорошо у берегов Кокосовых островов. Мужчина стоял по колено в воде с удочкой, а его супруга снимала все происходящее на камеру.

В какой-то момент к рыбаку устремилась небольшая акула. Это напугало австралийца, однако он не растерялся и начал отбиваться от хищника удочкой. Позже выяснилось, что целью водного обитателя был не человек, а его улов. Впрочем, кадры впечатлили не только самого мужчину, но и множество юзеров сети. -0-