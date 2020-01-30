Рыбак выловил из реки "монстра", но никто не может его опознать - видео

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Нью-Йорка решил порыбачить, но даже не догадывался, что вытащит из воды.

В самый разгар рыбалки ему на крючок попался неизвестный "монстр". Существо выглядит жутко, а на теле имеет несколько щупалец.

Парень записал свой "ужасный улов" на видео и поделился кадрами в сети, чтобы попытаться узнать кто это.

Оказалось, что никто из юзеров не может понять, что это за существо, однако уже существует множество предположений: мутировавший осьминог, скат или неизвестный науке вид рыб. Впрочем, большинство людей посчитали, что лучше "монстра" отпустить обратно в воду. -0-