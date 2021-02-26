Рыбак выловил в Индонезии акулу-мутанта (Фото)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина Абдулла Нурен 21 февраля в водах неподалеку от берега Индонезии поймал акулу с невероятным "сюрпризом". Внимание на историю обратило издание Daily Mirror.
Мужчина занимался ловлей, когда вытащил из воды мертвую акулу. Позже он заметил, что рыба была беременна. Рыбак решил вытащить детенышей и один из них выделялся на фоне остальных.
Двое детенышей были обычными, однако третий оказался мутантом. У малыша акулы было "человеческое лицо" с глазами и ртом. Особь привлекла внимание местных жителей, а мужчина, в свою очередь, решил оставить находку себе, чем и прославился.
Семья помогла рыболову обработать акуленка, чтобы тот не начал разлагаться. "В моем доме толпа людей, желающих посмотреть на акулу, - рассказал Нурен. Также житель Индонезии подчеркнул, что многие хотят выкупить акулу-мутанта, однако рыбак считает, что она принесет ему удачу. -0-