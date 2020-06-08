Рыбак вытащил из озера гигантского веслоноса и прославился - фото

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из американского штата Оклахома смог вытащить из озера Кистон рекордно большого веслоноса. Об этом сообщается на сайте For The Win! | USA Today.

Иеремиа Меффорд отправился в свой выходной на рыбалку вместе со всей семьей. Чудесный субботний день стал еще лучше, когда на крючок попал веслонос. Мужчина попытался вытащить рыбу, но у него ничего не получалось. Тогда на помощь подоспела семья.

Вместе им удалось достать из воды гигантского веслоноса весом 65 кг. По законам штата, этот вид обитателей озера рыбаки обязаны отпускать в понедельник и пятницу. Мужчина рыбачил в субботу, поэтому смог оставить улов себе и зафиксировать его в рекордах.

Предыдущий рекорд штата принадлежит американцу, который в 2018 году поймал в реке Арканзас веслоноса весом около 60 кг.-0-