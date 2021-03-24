Рыбак вытащил из воды "морского монстра" с огромной пастью (Фото)

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из штата Орегон отправился в Беринговое море, чтобы порыбачить. Затем он вытащил из воды существо, которое напугало его друзей и юзеров сети. Об этом пишет Ladbible.

Нейт Исак вышел в море неподалеку от Аляски и принялся рыбачить с друзьями. В какой-то момент на удочку попалась рыба, однако уже на палубе рыбак понял, что вытащил из воды настоящего "морского монстра". У водного обитателя был устрашающий вид, а больше всего страха наводила его огромная пасть с острыми зубами.

Фото LadBible

Мужчина сделал несколько фото, а после отпустил "морского монстра" обратно. Кадры разместили в сети, где знающие люди пролили свет на животное. Оказалось, что Нейт поймал угревидную зубатку, которая обладает мощными челюстями, способными прогрызть множество крепких вещей. -0-