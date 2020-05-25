Рыбак вытащил из воды странное волосатое существо - видео

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбак из Cербии вытащил из воды загадочное длинное существо, передает Daily Star.

В Facebook он поделился видео, которое впечатлило пользователей сети. Похожее на шнурок существо оказалось волосатиком – беспозвоночное, относящееся к типу Nematomorpha.

Взрослая особь может достигать в длину до 40 сантиметров, но в воде встречаются существа и до двух метров. Удивительно, но при таком размере волосатик в толщину не более пяти миллиметров.

В основном эти существа попадаются на ракообразных и насекомых, а также на тараканах с богомолами.-0-