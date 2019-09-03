Рыбаки на Аляске выловили существо со щупальцами из фильма ужасов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео страшного улова разместила у себя на странице один из пользователей Facebook.
Сара Вассер-Алфорд поделилась с интернет-сообществом кадрами со своей рыбалки. Обычно в социальной сети люди высказывают разные мнения, но в этот раз они были практически единогласны.
Пользователи Facebook ужаснулись от увиденного. Девушка в компании мужчин вытащила из воды рядом с островом Принца Уэльского на Аляске необычное жуткое существо, похожее на живой коралл.
Но самое страшное ждало Сару впереди. Когда она перевернула улов, то увидела ужасные жилы, похожие на личинку Чужого, которыми в фильме они присасывались к лицу человека. Позже один из пользователей просветил людей, что это офиура или змеехвостка, проще говоря - морская звезда необычной формы. -0-