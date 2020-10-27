Рыбаки случайно поймали гигантского морского дьявола - видео

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько мужчин из Индии случайно поймали огромного ската весом 750 килограмм. Об этом пишет издание The Siasat Daily.

Рыболовный траулер установил сети и через несколько дней отправился их убирать. В этот момент рыбаки и обнаружили, что они случайно поймали гигантского ската, которого еще называют морской дьявол.

Giant Manta Ray weighing 750 kg caught by fishermen off #Karnataka's coast pic.twitter.com/QM2LgJIQnZ — India Ahead News (@IndiaAheadNews) October 22, 2020

Общими усилиями люди дотащили улов до берега, однако для транспортировки ската в кузов авто потребовался кран. В итоге, владелец траулера продал 750 килограммового ската по цене 40 рупий за килограмм. Мужчина также отметил, что чаще всего, если к ним в сети попадает крупная рыба, они отпускают водных обитателей, но в этот раз морской дьявол уже погиб, запутавшись в сетях. -0-