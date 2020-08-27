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Калейдоскоп
27 августа 2020, 08:30

Рыбаки вытащили из воды обитателя, который неизвестен науке и больше похож на пришельца

Фото CBC
Фото CBC

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько любителей рыбалки из Канады отправились на местный водоем, где им в сети попало очень странное существо. На историю внимание обратил телеканал CBC.

Мужчины приплыли снять сети, которые установили на довольно большой глубине. В какой-то момент они заметили, что рыболовные снасти не пустые. Оказалось, что рыбаки вытащили из глубины в 800 метров невероятно редкую рыбу, науке о которой ничего неизвестно.

Кроме этого, впечатлила не только уникальность особи, но и ее внешний вид, который больше напоминал пришельца. Плавники у рыбы похожи на крылья, а нос - словно резиновый.

Фото CBC
Фото CBC

Рыболовы разместили кадры в соцсетях, где их просветили пользователи. Как оказалось, в сети попала носатая химера, у которой на спине есть ядовитый шип. Разумеется, снимки необычного улова быстро стали вирусными, а ученые отметили, что из-за глубоководной среды обитания они почти ничего не знают ни о биологии рыбы, ни о ее жизни или поведении. -0-

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