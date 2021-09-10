Рыжий кот развеял миф, что пушистики боятся пылесоса, ведь он может доставить удовольствие! (Видео)

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Стамбула сделал интересные кадры, которые развеяли многолетний миф. Ролик загрузили на YouTube.

Житель Турции рассказал в подписи к видео, что его рыжий кот по кличке Энакин не любит почесывания, однако просто обожает, когда его пылесосят. Каждый раз во время уборки пушистик бежит к устройству, чтобы его "убрали" первым.

Этот забавный момент развеял миф, что котики боятся пылесоса. По всей видимости, Энакин первым понял, что "страшный враг" может приносить удовольствие, чем и пользуется по полной. -0-