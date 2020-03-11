"С длинными волосами лучше" - Анастасия Стоцкая сменила имидж

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анастасия Стоцкая поделилась фотографией в Инстаграм, где предстала в новом стиле. Подписчики принялись активно обсуждать ее волосы, глаза и губы.

Фолловеры забросали актрису комплиментами и отметили, что Стоцкая выглядит эффектно.

"Мать моя женщина...Какая же ты – яркая", "А-ля Лайза Минели", "Эффектная", "Ресницы и губы – огонь", - подписали пост поклонники.

Подписчики пожелали певице успешных гастролей, а многие отметили, что все же с длинными волосами она выглядит лучше. -0-