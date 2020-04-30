"С Днем рождения, папа Филипп!" Именинника Киркорова осчастливили бесценным подарком - видео

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лучший подарок - загадать заветные желания и задуть свечи на праздничном торте с детьми, который приготовили своими ручками" - так подписал милый видеопост в Инстаграм сегодняшний именинник Филипп Киркоров.

Пожалуй, поклонники и не припомнят столь скромного дня рождения звезды. Зато для него самого он наверняка станет самым незабываемым и теплым. Полмиллиона просмотров и тысячи комментариев всего за пару часов — фолловеры рассыпались в поздравлениях и комплиментах: "С Днем рождения, папа Филипп! Здоровья вам и вашим деткам!", "С днем рождения, Филипп! Мы вас очень любим!", "Яркий, талантливый, шикарный, с днем рождения! Счастья и любви!".-0-