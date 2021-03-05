С фермы в ЮАР сбежали десятки крокодилов

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный отряд полиции ищет крокодилов, сбежавших с фермы в Западно-Капской провинции Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает ВВС.

Двадцать семь крокодилов уже найдены и возвращены на ферму. Неизвестно, сколько еще рептилий находятся на свободе.

Предположительно, крокодилы смогли сбежать с фермы благодаря сломанному забору. Оттуда они ушли в реку Бриде. Длина рептилий достигает 1,5 м.

Местных жителей предупреждают, что приближаться к животным нельзя. "Естественно, они очень опасны. Это дикие животные, хотя и выросшие в неволе", - сообщили в агентстве провинции по охране заповедников и дикой природы.

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