"С обновочкой" - Певица Елка похвасталась новой татуировкой

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Елка опубликовала в Instagram новый пост, который впечатлил юзеров сети.

Звезда загрузила несколько снимков, где продемонстрировала свою новую татуировку. Сделать надпись она решила на ноге, а чернилами написала простую, но очень глубокую фразу: "Всегда что-то происходит".

Новая татуировка впечатлила фолловеров Елки, которые принялись бурно обсуждать надпись в комментариях. Людей впечатлила не только глубина фразы, но и стиль написания: "Удивлена, что на русском и простыми печатными буквами", "С обновочкой", "Крутая напоминалочка!"

Юзерам Instagram пришлась по вкусу новая татуировка Елки и они оставили под записью десятки тысяч лайков. -0-