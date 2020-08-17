С папой всегда интереснее! Мужчина нашел способ развлечь дочку и самому повеселиться - видео

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько не спорь, но с папой дети всегда веселее проводят время. Особенно, когда он включает мужскую смекалку, а потом делится роликом на YouTube.

Мама отправилась в магазин за покупками, а папа остался вместе с дочкой дома. Мужчина долго думал, как развлечь ребенка и решил прибегнуть к смекалке. Для этого он взял свою радиоуправляемую машинку и привязал к ней веревку. После этого девочка уселась в свой небольшой игрушечный автомобиль и началось веселье.

Мощности игрушки хватило, чтобы без труда катать дочку по парковке перед домом. Судя по лицу ребенка, ему такой вид развлечений пришелся по вкусу. Таким образом мужчина развлек девочку и сам повеселился от души. -0-