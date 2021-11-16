С папой всегда веселее: отец-механик нашел развлечение для своего ребенка в гараже (Видео)

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из США разместила на YouTube забавные кадры, которые ей удалось сделать в гараже своего мужа.

Девушке надо было отлучиться на несколько часов по делам, поэтому она оставила свою восьмимесячную малышку с отцом. Отец-механик с радостью взял свое юное чадо на работу, чем впоследствии и повеселил юзеров сети.

Когда женщина вернулась, то обнаружила интересную картину, которая наглядно подтверждает выражение, что с папой всегда веселее. Для развлечения своего ребенка папа создал импровизированные качели прямо в гараже. Восьмимесячному младенцу это пришлось по душе, ведь он мог только улыбаться. Кадры впечатлили многих, а ролик с необычным развлечением для ребенка посмотрели огромное число раз. -0-