С папой всегда веселее, ведь в присмотре за ребенком может помочь робот-пылесос (Видео)

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube папа из США поделился интересными кадрами, которые ему удалось записать во время посиделок с другом и ребенком.

Мужчины отдыхали дома, когда заметили, что сын постоянно гоняется за роботом-пылесосом. Отец понял, что это ни к чему хорошему не приведет, поэтому они с другом придумали уморительный и хитрый способ, который поможет присмотреть за ребенком. Кроме этого, хитроумный выход из ситуации позволил весело провести время с ребенком.

Кресло малыша закрепили на роботе-пылесосе, а после туда усадили сына, который отправился весело кататься по дому. Этот момент развеселил родителей, а также кадры впечатлили многих юзеров сети, которые отметили, что подобный способ используют и со своими детьми. -0-