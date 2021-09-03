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Калейдоскоп
03 сентября 2021, 08:50

С папой всегда веселее, ведь в присмотре за ребенком может помочь робот-пылесос (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube папа из США поделился интересными кадрами, которые ему удалось записать во время посиделок с другом и ребенком.

Мужчины отдыхали дома, когда заметили, что сын постоянно гоняется за роботом-пылесосом. Отец понял, что это ни к чему хорошему не приведет, поэтому они с другом придумали уморительный и хитрый способ, который поможет присмотреть за ребенком. Кроме этого, хитроумный выход из ситуации позволил весело провести время с ребенком.

Кресло малыша закрепили на роботе-пылесосе, а после туда усадили сына, который отправился весело кататься по дому. Этот момент развеселил родителей, а также кадры впечатлили многих юзеров сети, которые отметили, что подобный способ используют и со своими детьми. -0-

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Теги
видео дети развлечения семья социальные сети США
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