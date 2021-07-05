"С ретушью перебор": мало кому удалось узнать Марго Робби на новых фото

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая австралийская актриса Марго Робби приняла участие в новой фотосессии для журнала Vogue, однако все пошло не по плану. Кадры разместили в Twitter.

Популярная актриса удивила поклонников своей внешностью, ведь мало кому из них удалось сразу узнать звезду. Фотографы подошли к фотосессии со всей ответственностью и сделали несколько соблазнительных снимков, но вот юзеры оказались в недоумении.

Margot Robbie is British Vogue's August 2021 cover star, wearing all @CHANEL, photographed by Lachlan Bailey. Read the interview in full: https://t.co/GCz7fmHbNt pic.twitter.com/DyCND7AUez — British Vogue (@BritishVogue) June 30, 2021

Люди отметили, что на фотографии Марго Робби не похожа на себя, а все из-за корректировки кадров. "Кто это?", "Перебор с ретушью", "На себя не похожа", - написали пользователи. Впрочем, это только прибавило посту популярности, который быстро собрал огромное число лайков и комментариев.