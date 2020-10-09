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Калейдоскоп
09 октября 2020, 16:50

С такими попутчиками хоть до Владивостока! Парень выкупил купе для своих кошек - фото

Фото SoraNews24
Фото SoraNews24

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился очень занятный кадр, который умилил и повеселил юзеров соцсети.

Случайные пассажиры поезда Москва-Анапа стали свидетелями настоящего кошачьего турне. Все дело в том, что владелец нескольких кошек решил подойти к поездке со всем своим энтузиазмом и выкупил все купе, чтобы его питомцы не ехали долгую дорогу в тесных переносках.

Сам молодой человек расположился на нижней полке, а коты облюбовали верхний ярус. Скорее всего, оттуда удобнее следить за пролетающим мимо пейзажем.

Фото ВКонтакте
Фото ВКонтакте

Разумеется, пользователи сети оказались в восторге от кадра, а многие отметили, что с такими попутчиками можно доехать хоть до Владивостока. -0-

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