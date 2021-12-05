"С такой мамой не забалуешь": ролик с котенком повеселил десятки миллионов человек (Видео)

Коты по своей природе очень любознательны, особенно в раннем возрасте. Но не всегда им мамы-кошки позволяют взбираться туда, куда хочется. Видео на одном из YouTube-каналов - прямое тому доказательство.

В ролике маленький рыжий котенок очень хочет забраться на верхние полки игрового комплекса. После каждой такой попытки кошка стаскивает его вниз. По всей видимости, она переживает за котенка и не хочет, чтобы он поднимался слишком высоко.

Пользователей сети развеселило забавное поведение животных. Видео посмотрели более 75 миллионов человек. Зрители не переставали удивляться материнскому инстинкту кошки: "Суровая мама и очень строгое воспитание! С такой мамой не забалуешь!", "Как и всякая мама, не может загнать ребенка домой", "Да уж, воспитание порой нелегко дается", "Кошки, как все мамы, следят за детьми", "Беспокоится за малыша!"