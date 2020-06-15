С тапком против львов: мужчина разогнал разъяренных зверей по углам почти голыми руками - видео

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На видео в YouTube основатель крупнейшего в Европе питомника львов и других крупных животных Олег Зубков гладит молодого "царя зверей", находясь рядом с ним в вольере.

Вскоре к нему подбежали еще несколько львов, один из которых - вожак. Когда между животными началась драка, мужчина снял со своей ноги тапок и быстро разогнал им агрессивных львов по углам.

"Страшнее всего, когда несколько самцов подходят, объединяются, и вот тогда выстоять, действительно, тяжелее, нужно увернуться. В такие моменты иногда и я прихожу на помощь со своим тапком "волшебным", который никто не отменял. Конечно, взрослые львы меня слушаются, молодые тоже научатся…" - прокомментировал основатель сафари-парка.

Олега Зубкова не зря называют человеком-львом. С рождения он заботится о животных и воспитывает их. Неудивительно, что среди свирепых хищников мужчина является авторитетом. Тем не менее, пользователи YouTube были поражены такому послушанию львов: "Ну, действительно, Зубков - человек ЛЕВ. Уникальный человечище", "Да, тапок - это самое грозное оружие против львов... Это что-то! Не перестаю удивляться", "Львы, которые могут съесть вместе с тапком, боятся этого тапка больше чем соперника", "Честь и хвала Олегу Зубкову! Младших надо защитить и поддержать!".-0-