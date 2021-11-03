С ветерком: змея случайно прокатилась на капоте авто и попала на видео

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях пара из Таиланда смогла записать забавные и впечатляющие кадры, которые разместили на YouTube.

Мужчина и женщина выехали по делам на своем авто, но уже через несколько минут поездка превратилась в настоящее опасное развлечение. Водитель выехал на трассу, разогнался и только потом заметил, что вместе с людьми едет еще один пассажир. Змея забралась на капот машины и начала наслаждаться поездкой.

Ситуация напугала девушку, а мужчина принялся снимать все на видео. Пользователи были впечатлены кадрами. В комментариях они отметили, что змея, по всей видимости, просто решила прокатиться с ветерком. -0-