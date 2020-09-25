Сальма Хаек не побоялась сфотографироваться без макияжа и восхитила сеть

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый пост, который показал ее естественную красоту.

Звезда экрана не побоялась поделиться со своими многочисленными поклонниками кадром, где она запечатлена без макияжа. По всей видимости, Сальма хайек ожидала критики фанатов, однако эффект получился кардинально противоположный.

Многие фолловеры знаменитости отметили, что для своих 54 лет актриса без макияжа выглядит просто великолепно. Разумеется, выразили они это в тысячах комментариях, а пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-