Сальма Хайек опубликовала снимки с разницей в 20 лет - поклонники не нашли отличий

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram коллаж из двух фото с разницей в 20 лет.

В кадре запечатлена знаменитость на вечеринке в 1999 году и современная фотография. На фото Сальма Хайек выбрала для праздника в честь Хэллоуина тот же наряд, что и 20 лет назад и он все также ей идет. Кроме этого, поклонники не смогли сдержать воссторга и выразили восхищение стройной фигурой актрисы в комментариях.

Кроме этого, Сальма Хайек отметила в подписи к посту, что будет веселиться сегодня, как и в 1999 году. Впрочем, все фолловеры сошлись во мнении и подчеркнули, что на двух кадрах не нашли отличий. -0-