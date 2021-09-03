Сальма Хайек отметила юбилей на курорте и не упустила шанса сверкнуть своей фигурой

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый пост и сорвала овации многочисленных фолловеров.

Звезде кинематографа исполнилось 55 лет и она показала в одном снимке, что легко может дать фору молодым актрисам. Сальма Хайек отметила праздник на курорте, а также не упустила возможность сверкнуть своей стройной фигурой. Для этого знаменитость примерила синий закрытый купальник на тонких бретельках, который максимально выгодно подчеркнул природную красоту звезды.

Разумеется, пост не остался без внимания пользователей. Люди быстро завалили Сальму Хайек массой восторженных и поздравительных комментариев, а запись в Instagram за считанные часы собрала более миллиона лайков. -0-