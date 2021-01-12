Сальма Хайек отправилась поплавать в ярком купальнике

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек продолжает радовать своих поклонников новыми кадрами, публикуя их в Instagram.

В этот раз звезда кино примерила впечатляющий купальник и удивила поклонников. Сальма Хайек выбрала слитный сине-зеленый купальник и отказалась от косметики. Юзеров впечатлила не только природная красота знаменитости, но и ее стройная фигура. Неудивительно, что многие фолловеры с трудом сдерживали эмоции.

В комментариях люди оставили массу комплиментов в адрес Сальмы Хайек, а сами снимки быстро собрали более 600 тысяч лайков. -0-