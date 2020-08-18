Сальма Хайек поделилась новым фото и удивила поклонников своей естественной красотой

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек в очередной раз поделилась в Instagram со своими поклонниками новым фото и произвела фурор.

Киноактрису запечатлели во время отдыха дома, поэтому на ее лица нет ни грамма косметики. Этот факт отметили фанаты звезды, поэтому поспешили выразить свое восхищение в комментариях ее естественной красотой.

Позже Сальма Хайек отправилась к бассейну, где провела остаток жаркого дня, не забывая делать впечатляющие кадры для своих фолловеров. За непродолжительное время посты собрали сотни тысяч лайков и множество восхищенных отзывов. -0-