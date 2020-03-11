Сальма Хайек показала видео со съемок "Вечных" и удивила поклонников

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Сальма Хайек разместила в Instagram видео, которое впечатлило миллионы поклонников.

Звезда показала несколько кадров закулисья съемочного процесса фильма "Вечные" от киностудии Marvel, а также продемонстрировала подписчикам, что делает для эффектной прически.

Сальма Хайек предложила фолловерам попытаться посчитать, сколько заколок у нее в прическе. "Прежде, чем видео закончится, прокомментируйте и угадайте, сколько заколок, по-вашему мнению, в моих волосах!" - написала актриса под постом.

Многие поклонники знаменитости написали в комментариях, что сбились спустя 15 заколок, а кто-то и вовсе насчитал все 30. Сама Хаейк не рассказала, сколько их на самом деле. Впрочем, споры продолжаются, и видео в Instagram актрисы собрало более 2 тысяч комментариев.-0-