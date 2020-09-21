Сальма Хайек порадовала Instagram фотографиями из бассейна

Сальма Хайек. Фото из Instagram
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram пост, который восхитил юзеров сети.
Актриса показала многочисленным фолловерам кадр со своего отдыха рядом с бассейном. Сальма примерила соломенную шляпу и очки, а также соблазнительный закрытый купальник. Он выгодно подчеркнул фигуру звезды кино, что, разумеется, отметили поклонники знаменитости.
Многомиллионная армия поклонников завалила Сальму Хайек множеством комплиментов в комментариях, а сам снимок собрал сотни тысяч лайков. -0-