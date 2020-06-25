Сальма Хайек порадовала поклонников завораживающими кадрами из гор

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала новый пост в Instagram и поздравила подписчиков с национальным праздником.

В небольшом ролике звезда запечатлена у водного источника в горах. По всей видимости, знаменитость проводит время на лыжах и любуется красотами природы. Сальма Хайек порадовала поклонников не только своей красотой, но и завораживающими видами горных склонов.

Фолловеры оценили пост актрисы и менее чем за сутки посмотрели видео более 1,5 миллиона раз.-0-