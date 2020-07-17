Сальма Хайек порадовала сеть новым фото без макияжа - фанаты восторгаются ее молодостью

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый снимок, который поразил многомиллионную армию поклонников.

Звезда на фото в новом посте запечатлена без макияжа и в домашней одежде. На руках она держит черного кролика, однако не зверек приковал к себе внимание соцсетей.

Юзеры оказались в восторге от внешнего вида Сальмы Хайек. Они отметили, что даже в свои 53 года она выглядит потрясающе и сохраняет природную красоту. Разумеется, фолловеры поспешил в комментарии, чтобы оставить множество комплиментов: "Естественность - это то, за что мы вас так любим, Сальма", "Естественность - это то, за что мы вас так любим, Сальма". За сутки пост собрал сотни тысяч лайков и сотни восторженных отзывов. -0-